North Clay Boys Basketball Schedule 
Date Opponent Time 
2/2 @ Neoga W 36-31N/A 
2/5 VS Newton L 61-44N/A 
2/6 VS Vandalia L 63-45N/A 
2/8 VS Martinsville W 56-41N/A 
2/9 VS St. Anthony N/A 
2/12 VS Dieterich L 47-33 N/A 
2/13 VS Lawrenceville W 54-47N/A 
2/19@ Arthur-Lovington/Atwood-Hammond L 65-50N/A 
2/20VS St. Elmo/Brownstown W 55-39N/A 
2/22@ Wayne City W 58-48N/A 
2/23@ Windsor/Stewardson-Strasburg L 50-47N/A 
2/25@ Oblong W 88-27N/A 
2/26@ Altamont L 72-39 N/A 
3/2@ Cowden-Herrick/Beecher City 6 p.m. 
3/5VS Neoga7 p.m. 

3/6    VS Cisne                                             7 p.m.

3/13  @ Dieterich                                         2:30 p.m.   

North Clay Boys Basketball Roster

 North Clay Boys Basketball Roster
Name Year Height 
Layton Dawkins Jr. 5-8 
Trey Wells N/A N/A 
Ely VanDyke N/A N/A 
Collyn Ballard Jr. 6-0 
11 Ethan Bible Sr. Sr. 
14 Logan Griffy N/A N/A 
20 Levi Smith N/A N/A 
21 Bryton Griffy Jr. 6-0 
23 Logan Fleener So. 6-0 
24 Alex Boose So. 6-3 
25Landis RinehartSr. 5-11 
50 Brady Ingram  Jr. 6-1 
51 Dakota Weidner Jr. 6-0 
North Clay Boys Basketball Stats (Through 10 games)
Name PPG 
Logan Fleener 14.9 
Ethan Bible 11.6 
Alex Boose 7.4 
Brady Ingram 
Dakota Weidner 4.6 
Collyn Ballard 
Bryton Griffy 3.9 

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