|Date
|Opponent
|Time
|2/2
|@ Neoga W 36-31
|N/A
|2/5
|VS Newton L 61-44
|N/A
|2/6
|VS Vandalia L 63-45
|N/A
|2/8
|VS Martinsville W 56-41
|N/A
|2/9
|VS St. Anthony
|N/A
|2/12
|VS Dieterich L 47-33
|N/A
|2/13
|VS Lawrenceville W 54-47
|N/A
|2/19
|@ Arthur-Lovington/Atwood-Hammond L 65-50
|N/A
|2/20
|VS St. Elmo/Brownstown W 55-39
|N/A
|2/22
|@ Wayne City W 58-48
|N/A
|2/23
|@ Windsor/Stewardson-Strasburg L 50-47
|N/A
|2/25
|@ Oblong W 88-27
|N/A
|2/26
|@ Altamont L 72-39
|N/A
|3/2
|@ Cowden-Herrick/Beecher City
|6 p.m.
|3/5
|VS Neoga
|7 p.m.
3/6 VS Cisne 7 p.m.
3/13 @ Dieterich 2:30 p.m.
North Clay Boys Basketball Roster
|#
|Name
|Year
|Height
|1
|Layton Dawkins
|Jr.
|5-8
|2
|Trey Wells
|N/A
|N/A
|3
|Ely VanDyke
|N/A
|N/A
|4
|Collyn Ballard
|Jr.
|6-0
|11
|Ethan Bible
|Sr.
|Sr.
|14
|Logan Griffy
|N/A
|N/A
|20
|Levi Smith
|N/A
|N/A
|21
|Bryton Griffy
|Jr.
|6-0
|23
|Logan Fleener
|So.
|6-0
|24
|Alex Boose
|So.
|6-3
|25
|Landis Rinehart
|Sr.
|5-11
|50
|Brady Ingram
|Jr.
|6-1
|51
|Dakota Weidner
|Jr.
|6-0
|Name
|PPG
|Logan Fleener
|14.9
|Ethan Bible
|11.6
|Alex Boose
|7.4
|Brady Ingram
|7
|Dakota Weidner
|4.6
|Collyn Ballard
|3
|Bryton Griffy
|3.9
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