Newton Eagles Football Roster

Head Coach - Defensive Coordinator - Jason Fulton 

Offensive Coordinator - Brian Halsey

Special Team Coordinator / Linebackers / Running Backs - Travis Tarr

Offensive Line / Defensive Line / Head JV - Todd Short

Offensive Line / Defensive Line / JV Offense - John Lidy

Quarter Backs - Brock Tarr

Wide Receivers / Defensive Backs - Clint Bergbower

# NAME Year Height Weight Position

2 Marshall Tarr 12 5'8 150 RB/LB

3 Zak Pitcher 12 5"10 150 WR/DB

5 Cole Leonard 11 5'9 155 WR/DB

6 Blake Muska 12 5'9 180 RB/LB

7 Max Meinhart 9 5'8 130 QB/DB

9 Ben Meinhart 11 5'8 140 WR/DB

12 Jack Kinkade 10 5'11 150 WR/DB

13 Dawson Dietz 10 5'11 165 QB/DB

14 Aaron Einhorn 12 6'1 155 QB/DB

15 Beau Slankard 10 6'1 130 WR/DB

17 Frank Cucinnela 11 5'11 165 K

20 Riley Allen 12 5'9 215 FB/LB

21 Trenton Schafer 10 5'11 150 RB/LB

22 Issac Flowers 9 5'11 170 RB/LB

24 Blaine Murray 12 5'11 185 RB/LB

25 Austin Moore 10 6'1 150 WR/DB

27 Carson Brown 9 5'9 120 WR/DB

30 Dalton Baltzell 10 5'8 140 RB/LB

31 Gus Bierman 9 5'11 150 QB/DB

32 William Geier 12 6'0 200 FB/LB

33 Dominik Utley 10 5'8 190 RB/LB

35 Jake Rice 12 6'0 215 FB/LB

40 Adam Koebele 11 5'10 200 FB/LB

42 Riley Darkow 9 5'7 135 RB/DB

44 Meyer Tarr 9 5'8 175 FB/LB

45 Evan Baltzell 9 6'0 160 QB/DB

50 Taylor Line 12 5'11 250 OL/DL

51 Samuel Wheat 12 6'2 240 OL/DL

52 Braxton Griffith 10 5'9 190 OL/DL

55 Calvin Probst 11 6'4 280 OL/DL

58 Daniel Spiker 11 5'8 200 OL/LB

62 Bristol Lybarger 11 5'8 265 OL/DL

77 Jacob Ochs 10 5'9 200 OL/DL

64 Wade Probst 10 6'0 220 OL/DL

66 Riley Schafer 12 5'11 265 OL/DL

71 Jacob Wickham 10 6'1 250 OL/DL

72 Hayden Shamhart Williams 11 6'4 240 OL/DL

74 Shawn Fore 9 6'0 270 OL/DL

75 Kenny Hartke 12 6'6 250 OL/DL

79 Tyler Olmstead 9 6'1 235 OL/DL

80 Carson Brown 9 5'9 120 WR/DB

81 Logan Weber 12 6'0 180 WR/DB

82 Kaleb Probst 12 5'10 160 WR/K

83 Michael Neal 9 5'6 160 TE/LB

84 Riley Hart 10 6'1 170 WR/DB

85 Mason Mulvey 11 5'9 165 QB/LB

86 R.J. Lindemann 12 6'4 180 TE/LB

87 Peyton Harris 9 5'5 130 WR/DB

88 Jesse Hawkins 9 5'11 145 RB/LB

89 Brayden Bergbower 9 5'5 120 WR/DB

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