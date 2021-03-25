Newton Eagles Football Roster
Head Coach - Defensive Coordinator - Jason Fulton
Offensive Coordinator - Brian Halsey
Special Team Coordinator / Linebackers / Running Backs - Travis Tarr
Offensive Line / Defensive Line / Head JV - Todd Short
Offensive Line / Defensive Line / JV Offense - John Lidy
Quarter Backs - Brock Tarr
Wide Receivers / Defensive Backs - Clint Bergbower
# NAME Year Height Weight Position
2 Marshall Tarr 12 5'8 150 RB/LB
3 Zak Pitcher 12 5"10 150 WR/DB
5 Cole Leonard 11 5'9 155 WR/DB
6 Blake Muska 12 5'9 180 RB/LB
7 Max Meinhart 9 5'8 130 QB/DB
9 Ben Meinhart 11 5'8 140 WR/DB
12 Jack Kinkade 10 5'11 150 WR/DB
13 Dawson Dietz 10 5'11 165 QB/DB
14 Aaron Einhorn 12 6'1 155 QB/DB
15 Beau Slankard 10 6'1 130 WR/DB
17 Frank Cucinnela 11 5'11 165 K
20 Riley Allen 12 5'9 215 FB/LB
21 Trenton Schafer 10 5'11 150 RB/LB
22 Issac Flowers 9 5'11 170 RB/LB
24 Blaine Murray 12 5'11 185 RB/LB
25 Austin Moore 10 6'1 150 WR/DB
27 Carson Brown 9 5'9 120 WR/DB
30 Dalton Baltzell 10 5'8 140 RB/LB
31 Gus Bierman 9 5'11 150 QB/DB
32 William Geier 12 6'0 200 FB/LB
33 Dominik Utley 10 5'8 190 RB/LB
35 Jake Rice 12 6'0 215 FB/LB
40 Adam Koebele 11 5'10 200 FB/LB
42 Riley Darkow 9 5'7 135 RB/DB
44 Meyer Tarr 9 5'8 175 FB/LB
45 Evan Baltzell 9 6'0 160 QB/DB
50 Taylor Line 12 5'11 250 OL/DL
51 Samuel Wheat 12 6'2 240 OL/DL
52 Braxton Griffith 10 5'9 190 OL/DL
55 Calvin Probst 11 6'4 280 OL/DL
58 Daniel Spiker 11 5'8 200 OL/LB
62 Bristol Lybarger 11 5'8 265 OL/DL
77 Jacob Ochs 10 5'9 200 OL/DL
64 Wade Probst 10 6'0 220 OL/DL
66 Riley Schafer 12 5'11 265 OL/DL
71 Jacob Wickham 10 6'1 250 OL/DL
72 Hayden Shamhart Williams 11 6'4 240 OL/DL
74 Shawn Fore 9 6'0 270 OL/DL
75 Kenny Hartke 12 6'6 250 OL/DL
79 Tyler Olmstead 9 6'1 235 OL/DL
80 Carson Brown 9 5'9 120 WR/DB
81 Logan Weber 12 6'0 180 WR/DB
82 Kaleb Probst 12 5'10 160 WR/K
83 Michael Neal 9 5'6 160 TE/LB
84 Riley Hart 10 6'1 170 WR/DB
85 Mason Mulvey 11 5'9 165 QB/LB
86 R.J. Lindemann 12 6'4 180 TE/LB
87 Peyton Harris 9 5'5 130 WR/DB
88 Jesse Hawkins 9 5'11 145 RB/LB
89 Brayden Bergbower 9 5'5 120 WR/DB
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