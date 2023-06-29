WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 415
NATIONAL WEATHER SERVICE LINCOLN IL
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 415 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS
AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS:
DE WITT, MACON, MARSHALL, MCLEAN, SHELBY, STARK, WOODFORD.
IN EAST CENTRAL ILLINOIS:
CHAMPAIGN, CLARK, COLES, CUMBERLAND, DOUGLAS, EDGAR, MOULTRIE, PIATT, VERMILION
IN SOUTHEAST ILLINOIS:
CLAY, CRAWFORD, EFFINGHAM, JASPER, LAWRENCE, RICHLAND. THIS INCLUDES THE CITIES OF BLOOMINGTON, CHAMPAIGN, CHARLESTON, CLINTON, DANVILLE, DECATUR, EFFINGHAM, EUREKA, FLORA, GREENUP, LACON, LAWRENCEVILLE, MARSHALL, MATTOON, MONTICELLO, NEWTON, NORMAL, OLNEY, PARIS, ROBINSON, SHELBYVILLE, SULLIVAN, TOULON, TUSCOLA, AND URBANA.
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