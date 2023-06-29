Severe Weather

WATCH COUNTY NOTIFICATION FOR WATCH 415

NATIONAL WEATHER SERVICE LINCOLN IL

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 415 REMAINS VALID UNTIL 5 PM CDT THIS

AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 22 COUNTIES IN CENTRAL ILLINOIS:

DE WITT, MACON, MARSHALL, MCLEAN, SHELBY, STARK, WOODFORD.

IN EAST CENTRAL ILLINOIS:

CHAMPAIGN, CLARK, COLES, CUMBERLAND, DOUGLAS, EDGAR, MOULTRIE, PIATT, VERMILION

IN SOUTHEAST ILLINOIS:

CLAY, CRAWFORD, EFFINGHAM, JASPER, LAWRENCE, RICHLAND. THIS INCLUDES THE CITIES OF BLOOMINGTON, CHAMPAIGN, CHARLESTON, CLINTON, DANVILLE, DECATUR, EFFINGHAM, EUREKA, FLORA, GREENUP, LACON, LAWRENCEVILLE, MARSHALL, MATTOON, MONTICELLO, NEWTON, NORMAL, OLNEY, PARIS, ROBINSON, SHELBYVILLE, SULLIVAN, TOULON, TUSCOLA, AND URBANA.

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