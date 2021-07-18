Effingham County POW-MIA

SSG. DONOVAN GLEN ADAMS FROM EDGEWOOD

ARMY AF GUNNER 5th BOMBER GROUP, HEAVY, 394th BOMBER SQUADRON WWII

MIA 4-30-1945 PHILIPPINE SEA

TOOK OFF FROM GUIUAN AIR STRIP SAMAR ISLAND ON A BOMBING MISSION TO DAVAO, MINDANAO ISLAND. THEY PROCEEDED TOWARD MOROTAI ISLAND WHERE THEY PLANNED TO LAND. THEY COLLIDED WITH ANOTHER B-24 BOMBER IN THEIR FORMATION AND BOTH PLANES CRASHED INTO THE OCEAN WITH NO SURVIVORS.

1ST CLASS PETTY OFFICER ROBERT GLEN BECK FROM BEECHER CITY

NAVY YEOMAN FIRST CLASS ON THE USS PICKEREL (SS-177) WWII

ON 4-3-1943 WAS SUNK BY DEPTH CHARGES IN THE SEA OFF OF HONSHU, JAPAN

SEAMAN GALE BURK FROM DIETERICH

MERCHANT MARINE ON MERCHANT SHIP VIRGINIA WHICH WAS AN OIL TANKER, WWII, AT THE MOUTH OF THE MISSISSIPPI RIVER IN THE GULF OF MEXICO IT WAS SUNK BY GERMAN TORPEDOES 5-13-1942 WITH 27 MIAS.

THE SHIP WAS FOUND IN 2001 BUT NO REMAINS.

PFC DON R. CORNWELL FROM MASON

ARMY 36TH ENGINEER COMBAT REGIMENT WWII

MIA 3-2-1944 DURING THE BATTLE OF ANZIO IN ITALY.

SGT. ROSCOE L. DUNLAP FROM EFFINGHAM

USMC 2nd DIV, 6th USMC REGIMENT WWI

MIA 10-3-1918 DURING THE BATTLE OF BLANC MONT RIDGE IN FRANCE.

SEAMAN 2ND CLASS JAMES RICHARD EK FROM EFFINGHAM

NAVY ON USS CORVINA (SS-226) WWII

MIA-On 11-16-1943, SOUTH OF CHUUK ATOLL, JAPANESE SHOT 3 TORPEDOES.

TWO HIT AND SUNK THE CORVINA.

SGT. LEO G. GILL FROM TEUTOPOLIS

ARMY COMPANY (MEDIC) MEDICAL CO, 38th INF REGIMENT, 2nd INF DIV

MIA 2-12-1951 IN SOUTH KOREA

SGT. FORREST HENDERSON FROM EFFINGHAM

ARMY AF AVIATION 698th ORDINANCE COMPANY WWII

MIA AFTER THE FALL OF THE PHILIPPINES ON 5-7-1942. DECLARED DEAD 2-1-1946.

PFC. ANDREW JANSEN FROM GREEN CREEK

ARMY 42nd INFANTRY DIV, 242nd INF REGIMENT

POW/MIA 1-7-1945 GERMANS CAPTURED HIM IN THEIR OCCUPIED TERRITORY AND KEPT HIM AS A POW. DIED WHILE IN CAPTIVITY. HAS A MEMORIAL IN FRANCE.

2ND CLASS PETTY OFFICER BILLIE EUGENE LARIMORE FROM ALTAMONT

NAVY TORPEDOMAN’S MATE 2ND CLASS ON THE USS SCORPION (SS-278) WWII

MIA ON 2-22-1944 SUNK EAST CHINA SEA OR YELLOW SEA. ASSUMED BY JAPANESE MINE FIELD.

3RD CLASS PETTY OFFICER JACKSON KEITH LOY FROM EFFINGHAM

NAVY GUNNER’S MATE 3RD CLASS ON THE USS SAN FRANCISCO (CA-38) WWII

HE WAS ONE OF 19 CREW KILLED ABOARD THE HEAVY CRUISER WHICH WAS ATTACKED BY JAPANESE TORPEDO BOMBER OFF LUNGA POINT, GUADALCANAL, SOLOMON ISLANDS. THE TORPEDO FAILED BUT THE PLANE CRASHED INTO THE AFT OF THE SHIP 11-12-1942.

HE RECEIVED THE NAVY CROSS FOR HIS HEROICS AND A DESTROYER ESCORT WAS NAMED AFTER HIM ON 9-12-1943.

CHIEF WARRANT OFFICER ROBERT R. MANUEL

MANUEL WAS BORN IN CONNECTICUT BUT LIVED IN EFFINGHAM PRIOR TO SERVING OUR COUNTRY.

ARMY UNITED STATES STRATEGIC AIR FORCES WWII

MIA 1-3-1945 AND DECLARED DEAD WHILE MISSING AT SEA 1-9-1945 BETWEEN TAIWAN AND JAPAN.

2LT. CHARLES RICHARD ‘BUTCH’ MORITZ FROM EFFINGHAM

ARMY AF PILOT HQ 496th FIGHTER TRAINING GROUP WWII

MIA ON 6-7-1944 WHILE FLYING A 51C MUSTANG AIRCRAFT THAT COLLIDED WITH ANOTHER US AIRCRAFT WHILE ON A TRAINING FLIGHT OVER LINCOLNSHIRE, ENGLAND.

REPATRIATED MAY 5, 2012 AFTER VINTAGE ENTHUSIASTS FOUND THE PLANE 18 FEET DEEP. HIS REMAINS WERE CONFIRMED AFTER THE DoD POW/MISSING PERSONNEL OFFICE CONTACTED A NIECE. HIS DOG TAGS, ID BRACELET AND WALLET CONTAINING SOME PAPERS WITH HIS NAME HAD BEEN FOUND.

PVT. LOUIS G. NUXOLL FROM EFFINGHAM

ARMY TANK LEADER 64th MEDIUM TANK BN 3rd INFANTRY DIV KOREAN WAR

MIA WHILE FIGHTING ON THE FRONT LINES IN NORTH KOREA ON 7-19-1953 AND PRESUMED DEAD 7-20-1954.

MSG. JOHN E. RHODES FROM ALTAMONT

ARMY AF FLIGHT OFFICER 482ND BOMBER SQUADRON WWII

MIA 5-4-1945 AFTER A BOMBING MISSION NORTH OF NAGOYA OVER THE MARIANNA ISLANDS. THEY HAD TO DITCH OFF NEAR IWO JIMA DUE TO LACK OF FUEL. OUT OF A CREW OF 11, ONLY SIX ON THE B-29 BOMBER WERE LATER RESCUED.

1LT ADRIAN PERSHING STROUD FROM DIETERICH

ARMY AF 28TH FIGHTER SQUADRON PILOT IN INDIA AT A REFUELING BASE DURING WWII

MIA 12-15-1945 MISSING IN FLIGHT BETWEEN INDIA AND CHINA

5-9-1946 HIS WIFE WAS NOTIFIED BY THE DoD OF HIS PRESUMPTIVE DEATH.

1st CLASS PETTY OFFICER KEITH WARREN TIPSWORD FROM MOCCASIN

NAVY MACHINIST’S MATE 1st CLASS WWII ABOARD THE USS WEST VIRGINIA

12-7-1941 AT PEARL HARBOR. KENNY TIPSWORD ASSUMES KEITH WAS IN THE ENGINE ROOM WHEN HE WAS KILLED BY A TORPEDO HITTING THE SHIP. ORDERS WERE FINALLY GIVEN TO ABANDON SHIP. HIS BODY HAS NEVER BEEN FOUND.

KEITH WAS THE FIRST KIA IN EFFINGHAM COUNTY.

1st CLASS PETTY OFFICER DEWITT TALMADGE VAN DYKE JR. FROM EFFINGHAM

NAVY MACHINIST’S MATE BOILER 1st CLASS ABOARD USS QUINCY WWII

MIA 8-9-1942 DURING THE BATTLE OFF THE SOLOMON ISLANDS AND OFFICIALLY DECLARED MIA 8-10-1943. THE SHIP WAS FOUND AUG AND SEPT IN 1992. NO REMAINS WERE FOUND.

1st LT GRANVILLE HILL WALLING FROM ALTAMONT

ARMY AF AIRCRAFT COMMANDER WITH THE 871st BOMBER SQUADRON WWII

MIA 12-18-1944 B-29 ON A MISSION FROM SAIPAN TO NAGOYA JAPAN. IT WAS LAST SEEN 80 NAUTICAL MILES FROM IWO JIMA. THERE WAS A CREW OF 11 AND NONE WERE EVER RECOVERED.

1st SGT. LYSLE A WRIGHT FROM BEECHER CITY

ARMY 19th QUARTERMASTER TRUCK COMPANY WWII

MIA 5-7-1942 IN THE PHILIPPINES. HIS REMAINS HAVE NEVER BEEN FOUND. MANY WERE EITHER KIA THEN BURIED IN MASSIVE GRAVES OR TAKEN AS POWS, SENT TO JAPAN AND FAMILIES NOT NOTIFIED. HIS OFFICIAL LISTING IS FOD (FINDING OF DEATH). HE WAS PROBABLY ONE WHO DIED ON A FORCED MARCH AND IS BURIED IN A MASS GRAVE. THEY ARE STILL RECOVERING BODIES FROM THIS ERA AND TRYING TO IDENTIFY THEM.

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