Effingham County POW-MIA
SSG. DONOVAN GLEN ADAMS FROM EDGEWOOD
ARMY AF GUNNER 5th BOMBER GROUP, HEAVY, 394th BOMBER SQUADRON WWII
MIA 4-30-1945 PHILIPPINE SEA
TOOK OFF FROM GUIUAN AIR STRIP SAMAR ISLAND ON A BOMBING MISSION TO DAVAO, MINDANAO ISLAND. THEY PROCEEDED TOWARD MOROTAI ISLAND WHERE THEY PLANNED TO LAND. THEY COLLIDED WITH ANOTHER B-24 BOMBER IN THEIR FORMATION AND BOTH PLANES CRASHED INTO THE OCEAN WITH NO SURVIVORS.
1ST CLASS PETTY OFFICER ROBERT GLEN BECK FROM BEECHER CITY
NAVY YEOMAN FIRST CLASS ON THE USS PICKEREL (SS-177) WWII
ON 4-3-1943 WAS SUNK BY DEPTH CHARGES IN THE SEA OFF OF HONSHU, JAPAN
SEAMAN GALE BURK FROM DIETERICH
MERCHANT MARINE ON MERCHANT SHIP VIRGINIA WHICH WAS AN OIL TANKER, WWII, AT THE MOUTH OF THE MISSISSIPPI RIVER IN THE GULF OF MEXICO IT WAS SUNK BY GERMAN TORPEDOES 5-13-1942 WITH 27 MIAS.
THE SHIP WAS FOUND IN 2001 BUT NO REMAINS.
PFC DON R. CORNWELL FROM MASON
ARMY 36TH ENGINEER COMBAT REGIMENT WWII
MIA 3-2-1944 DURING THE BATTLE OF ANZIO IN ITALY.
SGT. ROSCOE L. DUNLAP FROM EFFINGHAM
USMC 2nd DIV, 6th USMC REGIMENT WWI
MIA 10-3-1918 DURING THE BATTLE OF BLANC MONT RIDGE IN FRANCE.
SEAMAN 2ND CLASS JAMES RICHARD EK FROM EFFINGHAM
NAVY ON USS CORVINA (SS-226) WWII
MIA-On 11-16-1943, SOUTH OF CHUUK ATOLL, JAPANESE SHOT 3 TORPEDOES.
TWO HIT AND SUNK THE CORVINA.
SGT. LEO G. GILL FROM TEUTOPOLIS
ARMY COMPANY (MEDIC) MEDICAL CO, 38th INF REGIMENT, 2nd INF DIV
MIA 2-12-1951 IN SOUTH KOREA
SGT. FORREST HENDERSON FROM EFFINGHAM
ARMY AF AVIATION 698th ORDINANCE COMPANY WWII
MIA AFTER THE FALL OF THE PHILIPPINES ON 5-7-1942. DECLARED DEAD 2-1-1946.
PFC. ANDREW JANSEN FROM GREEN CREEK
ARMY 42nd INFANTRY DIV, 242nd INF REGIMENT
POW/MIA 1-7-1945 GERMANS CAPTURED HIM IN THEIR OCCUPIED TERRITORY AND KEPT HIM AS A POW. DIED WHILE IN CAPTIVITY. HAS A MEMORIAL IN FRANCE.
2ND CLASS PETTY OFFICER BILLIE EUGENE LARIMORE FROM ALTAMONT
NAVY TORPEDOMAN’S MATE 2ND CLASS ON THE USS SCORPION (SS-278) WWII
MIA ON 2-22-1944 SUNK EAST CHINA SEA OR YELLOW SEA. ASSUMED BY JAPANESE MINE FIELD.
3RD CLASS PETTY OFFICER JACKSON KEITH LOY FROM EFFINGHAM
NAVY GUNNER’S MATE 3RD CLASS ON THE USS SAN FRANCISCO (CA-38) WWII
HE WAS ONE OF 19 CREW KILLED ABOARD THE HEAVY CRUISER WHICH WAS ATTACKED BY JAPANESE TORPEDO BOMBER OFF LUNGA POINT, GUADALCANAL, SOLOMON ISLANDS. THE TORPEDO FAILED BUT THE PLANE CRASHED INTO THE AFT OF THE SHIP 11-12-1942.
HE RECEIVED THE NAVY CROSS FOR HIS HEROICS AND A DESTROYER ESCORT WAS NAMED AFTER HIM ON 9-12-1943.
CHIEF WARRANT OFFICER ROBERT R. MANUEL
MANUEL WAS BORN IN CONNECTICUT BUT LIVED IN EFFINGHAM PRIOR TO SERVING OUR COUNTRY.
ARMY UNITED STATES STRATEGIC AIR FORCES WWII
MIA 1-3-1945 AND DECLARED DEAD WHILE MISSING AT SEA 1-9-1945 BETWEEN TAIWAN AND JAPAN.
2LT. CHARLES RICHARD ‘BUTCH’ MORITZ FROM EFFINGHAM
ARMY AF PILOT HQ 496th FIGHTER TRAINING GROUP WWII
MIA ON 6-7-1944 WHILE FLYING A 51C MUSTANG AIRCRAFT THAT COLLIDED WITH ANOTHER US AIRCRAFT WHILE ON A TRAINING FLIGHT OVER LINCOLNSHIRE, ENGLAND.
REPATRIATED MAY 5, 2012 AFTER VINTAGE ENTHUSIASTS FOUND THE PLANE 18 FEET DEEP. HIS REMAINS WERE CONFIRMED AFTER THE DoD POW/MISSING PERSONNEL OFFICE CONTACTED A NIECE. HIS DOG TAGS, ID BRACELET AND WALLET CONTAINING SOME PAPERS WITH HIS NAME HAD BEEN FOUND.
PVT. LOUIS G. NUXOLL FROM EFFINGHAM
ARMY TANK LEADER 64th MEDIUM TANK BN 3rd INFANTRY DIV KOREAN WAR
MIA WHILE FIGHTING ON THE FRONT LINES IN NORTH KOREA ON 7-19-1953 AND PRESUMED DEAD 7-20-1954.
MSG. JOHN E. RHODES FROM ALTAMONT
ARMY AF FLIGHT OFFICER 482ND BOMBER SQUADRON WWII
MIA 5-4-1945 AFTER A BOMBING MISSION NORTH OF NAGOYA OVER THE MARIANNA ISLANDS. THEY HAD TO DITCH OFF NEAR IWO JIMA DUE TO LACK OF FUEL. OUT OF A CREW OF 11, ONLY SIX ON THE B-29 BOMBER WERE LATER RESCUED.
1LT ADRIAN PERSHING STROUD FROM DIETERICH
ARMY AF 28TH FIGHTER SQUADRON PILOT IN INDIA AT A REFUELING BASE DURING WWII
MIA 12-15-1945 MISSING IN FLIGHT BETWEEN INDIA AND CHINA
5-9-1946 HIS WIFE WAS NOTIFIED BY THE DoD OF HIS PRESUMPTIVE DEATH.
1st CLASS PETTY OFFICER KEITH WARREN TIPSWORD FROM MOCCASIN
NAVY MACHINIST’S MATE 1st CLASS WWII ABOARD THE USS WEST VIRGINIA
12-7-1941 AT PEARL HARBOR. KENNY TIPSWORD ASSUMES KEITH WAS IN THE ENGINE ROOM WHEN HE WAS KILLED BY A TORPEDO HITTING THE SHIP. ORDERS WERE FINALLY GIVEN TO ABANDON SHIP. HIS BODY HAS NEVER BEEN FOUND.
KEITH WAS THE FIRST KIA IN EFFINGHAM COUNTY.
1st CLASS PETTY OFFICER DEWITT TALMADGE VAN DYKE JR. FROM EFFINGHAM
NAVY MACHINIST’S MATE BOILER 1st CLASS ABOARD USS QUINCY WWII
MIA 8-9-1942 DURING THE BATTLE OFF THE SOLOMON ISLANDS AND OFFICIALLY DECLARED MIA 8-10-1943. THE SHIP WAS FOUND AUG AND SEPT IN 1992. NO REMAINS WERE FOUND.
1st LT GRANVILLE HILL WALLING FROM ALTAMONT
ARMY AF AIRCRAFT COMMANDER WITH THE 871st BOMBER SQUADRON WWII
MIA 12-18-1944 B-29 ON A MISSION FROM SAIPAN TO NAGOYA JAPAN. IT WAS LAST SEEN 80 NAUTICAL MILES FROM IWO JIMA. THERE WAS A CREW OF 11 AND NONE WERE EVER RECOVERED.
1st SGT. LYSLE A WRIGHT FROM BEECHER CITY
ARMY 19th QUARTERMASTER TRUCK COMPANY WWII
MIA 5-7-1942 IN THE PHILIPPINES. HIS REMAINS HAVE NEVER BEEN FOUND. MANY WERE EITHER KIA THEN BURIED IN MASSIVE GRAVES OR TAKEN AS POWS, SENT TO JAPAN AND FAMILIES NOT NOTIFIED. HIS OFFICIAL LISTING IS FOD (FINDING OF DEATH). HE WAS PROBABLY ONE WHO DIED ON A FORCED MARCH AND IS BURIED IN A MASS GRAVE. THEY ARE STILL RECOVERING BODIES FROM THIS ERA AND TRYING TO IDENTIFY THEM.
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