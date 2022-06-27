St. Elmo School District announced its second semester honor roll.
High School
High Honors — Gracie Irene Askins, Olivia Grace Baker, Laney Elizabeth Baldrige, Mia Christina Burry, Ethan Rion Campbell, Xander Eli Caraway, Kinley Blaze Carson, Damen Michael Connour, Vaida Lynn Crum, Marissa Lynn Dennis, Ella Marie Durbin, Wyatt Lee Forbes, Edy Lyn Forbus, Macie Chayan Gammon, Peyton August Garrard, Matilyn Renae Griggs, Collin James Hannagan, Natalie Justine Hoopingarner, Jayna Marie Ireland, Cole Dean Jennings, Jaylynn Rose Mary Miller, Nathan Thomas Miller, Derrick Conner Moore, Kelly Clark Moss, Nicholas Lavern Nelson, Lillian Marie Nolen, Julia Gaviao Perri, Kaylee Sue Pope, Addy Jo Putnam, Kyra Mae Russell, Gabrielle Lynnette Shelton, Joslyn Alexis Sloan, Gavyn Dean Smith, Anna Jo Stine, Lane Olin Stine, Sydney Joy Stine, Teresa Viramontes, Andrew Wade Wilhour, Audrey Kate Wilhour, Jaide Isabelle Wilhour, Lowell Michael Wilhour
Honors —Brodie Lee Casey, Jade Kristine Donaldson, Roger James Downing, Lane Nelson Goodwin, Jason Reviel Julius, Eli James King, Kade Anthony King, Gavin Riley Koontz, Ada Josslyn Logsdon, Brady David Maxey, Lane Matthew McAllister, Dezarae Laney Morlan, Avery Elizabeth Myers, Dalton Cole Myers, Domenic Vincent Dale Shick, Lydia Emalyne Smith, Kairi Micah Speagle, Torin Blaze Tish, Emily Renee Uptmor, Colton Wayne Ward, Kyleigh Jo Ward
Honorable Mention —Tyler Wayne Beasley, Kelsey Joann Nicole Brown, Addison Kelly Casey, Corbin Scott Christensen, Dylan Wade Dial, Parker Charles Doty, Amelia Renee Goen, Daniela Goretti Haslett, Elias William Heiser, Ryan Kenneth Kraemer, Collin Roger Maxey, Josiah Clyde Maxey, Addie Isabelle McWhorter, Jarrett Christopher Pasley, Vadim Rolan Plum, Jonah Douglas Poe, Michael Cecil William Riley, Gavin Allen David Sanders, Ethan Wade Schroeder, Mikenzie Rose Shick, Wyatt Paul Stine, Jakob Andrew Tuveson, David W. Westwood, Landon James Wilhour
Junior High
High Honors —William Tecumseh Sherman Baron, Chloe Kelly Ann Counts-Austin, Kade Nicholas Feller, Bryctin Kenneth Flood, Elyse Ann Forbus, Christopher Bryce Garrison, Bo Tyson Gottman, Camila Lys Haslett, Dayana Ashley Haslett, Kaden Marcellus Layne, Leah LaJada Layne, Jaidyn Marie Lock, Audria Frances Logue, Luke Adam Frederick Loy, Hannah Michelle Megenhardt, Mary LeeAnn Megenhardt, Keelie Jo Miller, Emily Faith Moore, Grace Olivia Neeley, Hannah Faith Neeley, Garrin Lloyd Polanin, Macey Jo Sapp, Keelan Douglas Speagle, Wade William Stine, Calvin Jack Voelker, Keegan Hunter Ward, Landon Robert Webster, Hunter Michael Whitaker, Presley Reece Williams, Cody Bryant Wollin, Riley Raye Wright
Honors — Bailie Leanne Booher, Wylie Ellis Moore, Emmalyn Mae Wright, Leila Faith Wright
Honorable Mention —Angel Nicole Ellis, Brenner Wade Ledbetter, Sierra LaDawn Plumlee, Hunter Stephen Poe, Jacob Ryan Westwood, Jessica Joyce Yagow
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