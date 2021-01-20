St. Elmo schools announced first semester honor roll.
Senior High
High Honors — Olivia Grace Baker, Carl Michael Brauer, Xander Eli Caraway, Ean Lee Forbus, Edy Lyn Forbus, Peyton August Garrard, Jayna Mane Ireland, Kourtney Poe, Jaxson Jay Rudy Porter, Emma Leeanna Rhodes, Anna Jo Stine, David Wade Stine, Sydney Joy Stine, Josie Rae Strauch, Teresa Viramontes, Elena Marie Velasco Waltrip, Elly Ellzabeth WilhourHailey Jayde Wright Kalea Dianne Yagow
Honors — Gracie Irene Askins, Laney Elizabeth Baldrige, Ethan Rion Campbell, Kinley Blaze Carson, Damen Michael Connour, Macie Chayan Gammon, Matilyn Renae Griggs, Collin James Hannagan, Natalie Justine Hoopingarner, Jaylynn Rose Mary Miller, Kelly Clark Moss,Lillian Marie Nolen, Jonah Douglas Poe, Kairi Micah Speagle,Colton Wayne Ward, Audrey Kate Wilhour
Honorable Mention — Gabby Audrey Baron, Madison Anna-Elizabeth Doty, Wyatt Lee Forbes, Lane Nelson Goodwin, Romain Pascal Hoet, Cole Dean Jennings, Gavln Riley Koontz, Ryan Kenneth Kraemer, Mya Leona Jean Miller, Nathan Thomas Miller, Derrick Conner Moore Dezarae Laney Morlan, Nicholas Lavern Nelson, Jarrett Chnstopher Pasley, Addy Jo Putnam, Kyra Mae Russell, Ethan Wade Schroeder, Logan Garrett Schroeder, Gavyn Dean Smith, Lydia Emalyne Smith
Junior High
High Honors — Hannah Faith Neeley, Wade William Stine, Carly Ann Wilhour, Lowell Michael Wilhour
Honors — Bailiee Leanne Booher, Macey Jo Sapp, Keelan Douglas Speagle, Lane Olin Stine, Jaide Isabelle Wilhour, Presley Reece Williams, Emmalyn Mae Wright
Honorable Mention — Brodie Lee Casey, Brenner Wade Ledbetter, Jaidyn Marie Lock, Ada Josslyn Logsdon, Hunter Stephen Poe, Torin Blaze Tish, Chase Michael Truitt, Keegan Hunter Ward, Kyleigh Jo Ward, Jacob Ryan Westwood, Andre Wade Wilhour
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