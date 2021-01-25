Effingham Junior High School announced its second quarter honor roll.
Eighth Grade
High Honors — Saige Allerton Althoff, Kristen AnnMarie Armstrong, Melana Diane Benavides, Jerzi Pride Bierman, Kailey Ann Bohnhoff, Brianne Nicole Carder, Morgan Shyann Cekander, Nicole Cruz, Ashlyn Nicole Davis, Reaghan Marae DeLong, Sidney Claire Donaldson, Weldon Howard Dunston IV, Carson Dean Etheridge, Adam Jonathan Flack, Remmy Lynn Franklin, Layni Esthes Frey, Audrey Cecilia Gardewine, Blake Jansen Hagler, Zachary Louis Hartke, Mya Danielle Harvey, Abigail Marie Heischmidt, Hadassah Kristine Hill, Sarah Nicole Hirtzel, Lillyonna Loraine Jackson, Emma Mae Jones, Ethan James Jones, Logan Christopher Lee Jones, Grayson Anthony Kiser, Kaden Dale Koeberlein, Olivia Nicole Kreke, Tyler Caden Lake, Jessica Mae Larsen, Ella Michelle Macklin, Gabriella Grace McCubbin, Samuel Allen McGee, Rachel Elizabeth Metcalf, Sydney Anne Nelson, Nathan Drew Ohnesorge, Zaid Ali Rauf, Olivia Marie Regenhardt, Peter Erno Rosen, Rayden Lee Schneider, Raven Jo Shields, Morgan Elizabeth Springer, Kelcy Jo Stone, Hannah Paige Thompson, Isabela Mattason Vergara, Andrew Theodore Waggoner, Colton James Webb
Honors — David Maxwell Allen, Peyton Layne Alwardt, Bria Ann Beals, Berenger Brayden Beck, Brodie Aiden Belcher, Noah Benjamin Blacker, Dylan Alan Bovay, Broderick Allen Britz, Zayden Blake Brummer, Zeek Tyler Brummett, Dalton Levi Shea Buckels, Shahara Scarlett Byrum, Haylie Lynn Cameron, Tian En Chen, Connor James Cutright, Jade Donaldson, Camden Lee Evans, Payton Jolynn Field, Lilah Kay Fitzgerald, Jonathan Tucker Freeman, Kaleb Michael Goeckner, Kenzi LexiAnn Haarman, Bryce Hayden Hackman, Logan Rilley Harris, Corbin Alexander Hartman, Gunnar Matthew Heil, Aaron Titus Hill, James Ryan Jenkins, Kahn Lane Kellams II, Madison Kathryn Kirk, Evan Wayne Knierim, Kierra Sue Kramer, Hali Ann Kreke, Blaine Allen Kruger, Billy Joe Lagle III, Atticus Rubin Lee Lawrence, Tristan Jade Smith Lewis, Sebastian Conner Lystila, Carson Scott McBride, Elijah Dean McDowell, Joseph Ryan McDowell, Oscar Mendoza, Kayden Samuel Mietzner, Paytan LeaAnn Moulton, Kendrick Leyff Nantes, Alex Jacob Nelson, October Reign Nelson, Colin James Ohnesorge, Joshua Cole Orth, Rylan Jace Pals, Emmaline JoElla Pitman, Jack Wesley Poe, Shaun Ray Pontious Jr., Gabrielle Denise Amisola Qua, Triana Maribel Reed, Stella TresAlyn Riley, Hope Marie Rinehart, Angeline Grace Rivera, Kaden Kenard Rogers Briscoe, Olivia Evelyn Rueter, Tyson James Seibert, Ashlynn Rose Sheehan, Samuel Hutton Spicer, Addysen Whitley Stortzum, Sierra Jean Traxler, Ian James Wagner, Karter E. West, Gabriel Emerson Wilson, Hali Marie Yocum
Seventh Grade
High Honors — Layne Matthew Akeman, Natalie Rose Armstrong, Landon Gage Beck, Mara Leslie Bergbower, Davianna Annmarie Biggs, Cannon Blake Bockhorn, Wade Alan Bushur, Max James Buzzard, Sydney Cunningham, Lyndi Nichole Davis, Gage Steven Emmerich, Ryley Michelle Engel, Lincoln Henry Ervin, Nolan Thomas Fearday, Abby Sue Feldhake, Kaden Joseph Field, Max James Flack, Alexander Dean Gordon, Maximus Glenn Greenwood, Wyatt Charles Hayes, Jalen Nicole Herschberger, Elizabeth Anne Victoria Hirtzel, Hunter James Holland, Ethan Lee Hoopingarner, Maggie Sue Jenkins, Nevaeh Lynn Johnson, Kaylie Danielle Koeberlein, Mckenzie Michelle Love, Andrew Jake Lybarger, Regina Vallette Mapes, Alyssa Nicole Martin, Rainier Christopher Martin, Makenna Rose Mayhood, Brady Sullivan McDaniel, Jordyn Ann Mix, Baker Douglas Moon, Brennan P. Murbarger, Laney Ann Myers, Emma Lee Newlin, Jaiden Nicole Niebrugge, Keara Rose Ohnesorge, Berkley Justice Pullen, Trent Ryan Reardon, Addison Aimara Ruiz, Abigail Lynn Sanders, Kora Faith Shackelford, Sierra Lynn Soltwedel, Hollann Deloures Thoele, Raegan Jo Warner, Hayden Allen Wendling, Reese Alexis Wendling, Brian James Westendorf, James David Wise, Averie Claire Wolfe, Reagan Brooke Zumbahlen
Honors — Jayda Rae Allen, Rogan Matthew Allen, Tharin Edward Arsenault, Taylor Lee Baker, Samara Mae Bannick, Alan Jesus Barojas, Kalynn Grace Bartels, Brandon Michael Bartlett, Shawn Preston Bennett, Brody Alan Boehm, Jaxon Daniel Bridges, Dylan Matthew Brothers, Joel Edward Brown, Karley Deb Brummett, Aidan Richard Carrell, James Aurther Clarkson, Wyatt John Clayton, Hayden Christopher Click, Samuel Alexander Collins, Jack Loren Connours, Peyton Jullian Daily, Raymond Robert Roscoe Davies, Mallory Elaine Dixon, Barrett Eugene Dunnigan, Branson J. Espinoza, Braxton R. Espinoza, Kenlee Elizabeth Fitzgerald, Layne Andrew Flach, William Christian Gilbert, Yuliana Jazmin Guadarrama, Adalyn Renee Hemrich, Madyson Renee Hodge, Caleb Neil Holmes, Aniya Keyalah Jones, Isabella Madison Jones, Laela Blair Keyes, Evan Joseph Klingler, Allyn James Koester, Makayla Rayann Krantz, DeMarion JaVonte Latham, Katie Kalice Logue, Elizabeth Marie Faye Lorton, Regino Joseph Mapes, Aiden Wade McCarty, Isabela Christina Mendoza, Masey Irene Mifflin, Nolan Anthony Mihlbachler, William Michael Moser, Kyndal Avery Nation, Carter Lee Nichols, Dane Patrick Oyler, Melody Lynn Paddock, Grasie Darlene Parks, Cole Wayne Phillips, Hallie June Poe, DiAna Araceli Reed, Brayden Randall Richmond, Blayne Dale Ring, Collin James Rodewald, Ava Lauren Rogers, Hunter Gene Roley, Taylor Samantha Renee Sidwell, Jenna Grace Simmons, Chase Robert Dwight Smith, Brody William Snow, Gaven Thomas Stevenson, Brittyn Prestonlee Stokes, Shelbie Jo Story, Parker William Tardy, Cayden James Tarin, Brayden Daniel Dean Tucker, Ella Kay Tuman, Piper Ciera Janet Tyhurst, Lainey Brooke Walls, Allison Sophia Watkins, Sophia Louise Williams, Noah Zumwalt
Sixth Grade
High Honors — Kiela Renee Allison, Kael Thomas Bean, Ashlyn Jo Bell, Bailey Ann Bohnhoff, Brianna Kay Bryant, Adelyn Laine Buhnerkempe, Camdyn Elizabeth Burgholzer, Amelia Ann Clark, Lauren Ann Etheridge, Hannah Marie Fouts, Emmerson Rose Hansen, Kylie Louise Harminson, Jack Fisher Hartman, Maci Jane Hayes, Austin Michael Irwin, Noah Robert Johnson, Gage McCoy Kinder, Rece Robert Kinney, Macy Jo Kirk, Amelia Michele Koester, Reagan Hannah Kreke, Allison Jane Kroenlein, Ryann Nicole Levin, Teighlor Jade Lisman, Aubree Ray Lynn Longwell, Holden Isaac McDowell, Julian James Moon, Jake Edward Niebrugge, Reid Kirby Nohren, Brady Michael Patnaude, Kylie Ann Pryor, Gabriel Richard Raddatz, Tessa Elizabeth Raddatz, Sawyer Anderson Reed, Joseph Charles Repking, Ellyana LeAnn Margaret Robison, Kylie Jo Webb, Drew Kathlyn Weis, Melia Jane Wendling, Brady McCoy Wilson, Leo Marcus Wyckoff, Lydia Christine Young
Honors — Sierra Nicole Bartlett, Benjamin Louis Boettcher, Jordan Ray Boone, Carter Robert Braddy, Lauralie Elizabeth Buchanan, Alysea Sarah Lorraine Buckels, Kaitlin Rosemarie Budde, Brenna R. Bush, Jocelyn Almazan Carrillo, Juliette Love Coleman, Collin David Cutright, Derek James Danuser, Jesse John Davies, Kyndal Grace Fearday, Aidan Feldhake, Madilyn Renae Garrison, Ava Skye Gill, Maryssa Nikole Hackman, William Christopher Hagerstrom, Jovie Nicole Hamilton, Summer Dawn Hays, Kierstyn Nichole Hendrix, Haden Reece Herman, Jonathan Kaleb Hirtzel, Thomas Jai Hooper, Landon Lee Kiley, Elijah Michael King, Addelyn Jo Kirgan, Leia Mercedes Klein, Emma Mae Knaus, Ella Marie Knierim, Aiden Allen Ladendorf, Andrew Dean Leonard, Xavier Thoma Lilly, Kierrah Joann Lorton, Brennen James Loveall, Jacob Ryan Lovett, Kaleb Chance Lybarger, Tatum Mckenzy Lystila, Evie Joy Macklin, Mason Bradley Maguire, Layla Sue McBride, Leah Elizabeth McCubbin, Clinton Joseph Metcalf, Nevaeh Dawn Musson, Cailin Rae Ohnesorge, Kallie Marie Phillips, Noah Keith Rensner, Kade William Sarver, Allison Claire Shaffer, Jessica Lynn Shoemaker, Mally Elizabeth Shoemaker, Marissa Lucia Shoemaker, Jordan Tyler Smith, Makenna Christina Smith, Khye Turner Stanfield, Chase Jeffrey Starkey, Alexandra Lynn Tarr, Kennedy Jane Tolliver, Jillian Alisia Toops, Sydney Mae Waldhoff, Asha Marie Walls, Dylan Alan Williams, Keira Eileen Williams, Lillian Mae Williams, Briley Lynn Willis, Keegan Lane Woodall
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