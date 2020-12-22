Dieterich Junior-Senior High School announced the first semester honor roll.
Seventh Grade
High Honors — Mallory Bierman, Peyton Blackwell, Justin Boerngen, Bailey Brummer, Levi Brummer, Trevor Crutcher, Callie Faller, Xavier Fritts, Kayla Goebel, Andrew Hall, Jacey Hayes, Adriane Huber, Lillian Huber, Clayton Klingler, Paige Luna, Addison Miller, Alexi Miller, Wyatt Tegeler, Allie Uthell
Honors — Carson Baxter, Brooklyn Flinn, Grace Hahn, Madison Hahn, Grace Jackson, Julia Kesl, Savannah Leturno, Mason Lidy, Blake Locey, Wade McWhorter, Brock Niemerg, Tanner Niemerg, Anthony Poe
Eighth Grade
High Honors — Emma Beckman, Lyla Brummer, Edward Davis, Makayla Gifford, Samantha Goebel, Lucie Jansen, Breanna Klein, Ella Kreke, Estella Meinhart, Brittney Niemerg, Sophia Niemerg, Ryan Rich, Lucas Westendorf
Honors — Blaykli Butler, Caleigh Butler, Jaxon Funneman, Briar Hardiek, Bailey McClain, Cynthia Miramontes, Amber Poe, Josie Tegeler, Kady Tegeler, Mackenzie Thilker, Frances Verdeyen
Ninth Grade
High Honors — Kaden Iffert,Gabe Jackson, Eva Meinhart, Delaney Miller, Veronica Miramontes, Blake Niemerg, Ruby Westendorf
Honors — Hunter Bannick, Miley Britton, Macy Donaldson, Kaden Einhorn, Makenna French, Jack Holste, Sam Huber, Hailey McWhorter, Trevor Niemerg, Luke Wendte
10th Grade
High Honors — Jack Bloemer, Pete Britton, Cortney Brummer, Laurie Brummer, Hannah Dial, Noah Dill, Morgan Esker, Connor Flach, Callie Gephart, Kaylie Miller, Maci Niemerg, Kinley Parish, Breanna Shull, Brooklyn Wendte, Brody Will, Cole Will
Honors — Jacob Beckman, Hayden Hardiek, Virgil Jansen, Kolton Kidd, Laura Lidy
11th Grade
High Honors — Megan Bierman, Kaitlyn Boerngen, Maggie Britton, Madilyn Brummer, Hailey Budde, Alex Flood, Emily Hall, Jozlyn Haycraft, Emma Meinhart, Jadyn Pruemer, Austin Ruholl, Alli Schmidt, Abby Zerrusen
Honors — Bryce Budde, Dalton Budde, Brian Crum, Ojas Desai, Paige Higgs, Allyson Holste, Chasity Mayhaus, Cylas Niemeyer, Levi Slifer, Norma Treat, Andrew Wendte, Katie Winterrowd
12th Grade
High Honors — Faith Aherin, Emily Bloemer, Wyatte Brummer, Seth Bushur, Avriti Dogra, Lukus Donaldson, Gabi Hardiek, Matthew Hunzinger, Chloe Jansen, Derek Kuhl, Iva Lilly, Mackenzie Miller, Carly Ohnesorge, Allie Poe, Brianna Wendte, Jack Westendorf, Dalton Will
Honors — Trent Brummer, Brooke Locey
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