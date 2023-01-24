Cowden-Herrick Junior High School announced its second quarter honor roll.
Honors
Hunter Barnes, Zachary Bennett, Hadrian Cox, Carter Dilley, Ronnie Dilley, Wyatt Dixon, Jonah Hardimon, Matthew Lash, Brynlie Pope, Brylie Prater, Slade Rauch, Draven Richards, Tyler Robertson, Wyatt Robertson, Brody Smith, Dariun Vogel, Brady Boehm, Joe McDowell, Levi Moon, Shaelyn Nohren, Drake Richards, Wyatt Rueff, Karlee Smith, Bradley Wallis, Clayton Wojcik
High Honors
Lyric Bennett, Jenna Bethel, Kaisyn Calame, Liam Collins, Eve Flores, Charles Hardimon, Max Kircher, Eli Maxedon, Kaitlyn Meeks, Hannah Megenhardt, Lainey Nohren, Cayden Ondes, Ada Prosser, Alaynnah Rauch, Hayden Sarver, Zoe Sarver, Natalie Tucker, Connor Vaughn, Griffin Vaughn, Logan Watson, Carter Bain, Karlee Barding, Kylee Bethel, Angelina Bouton, Braylen Bunch, Harleigh Bunch, Kaidyn Calame, August Cosart, Dax Curl, Saebra Curl, Olivia Durbin, Tyson Galvin, Jim Gordon, Aja Gour, Ben Green, Emily Finley, Eli McDowell, Claire Meek, Blake Mueller, Lexie Parks, Lizzie Parks, Logan Redman, Vincent Rhoades, Macee Rodman, Ryleigh Sarver, Ralph Thompson, Kyleigh Wallace, Addison Wasson, Timber Watson, Waylan Watson, Madison Wojcik
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