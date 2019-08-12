Bridge results from the Wednesday, Aug. 7, match in Effingham were:

63.56 Brian Poelker - Richard Brummer

60.19 Nina Jackson - Randal Malone

60.19 Linda Heinkel - Lou Buennemeyer

59.63 C. Willenborg - Larry Willenborg

55.69 Brenda Ketteman - Anna Sparling

54.50 Michael Ritchie - Daniel Hauk

52.31 Aidan Steineman - Stan Albin

50.63 Eric Bizzell - Donna Swick

49.50 M Sehy - Sharon Sehy

48.38 Chris Sehy - Gary Goeckner

39.94 William Herman - Jane Herman

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