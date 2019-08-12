Bridge results from the Wednesday, Aug. 7, match in Effingham were:
63.56 Brian Poelker - Richard Brummer
60.19 Nina Jackson - Randal Malone
60.19 Linda Heinkel - Lou Buennemeyer
59.63 C. Willenborg - Larry Willenborg
55.69 Brenda Ketteman - Anna Sparling
54.50 Michael Ritchie - Daniel Hauk
52.31 Aidan Steineman - Stan Albin
50.63 Eric Bizzell - Donna Swick
49.50 M Sehy - Sharon Sehy
48.38 Chris Sehy - Gary Goeckner
39.94 William Herman - Jane Herman
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.